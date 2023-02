La Champions fa ricco il Napoli: già guadagnati più di 60mln, la cifra

La Champions League ha un grande valore economico. La società partenopea ha fin qui guadagnato 65,4 milioni di euro

TuttoNapoli.net

© foto di José María Díaz Acosta

La Champions League ha un grande valore economico. La società partenopea ha fin qui guadagnato 65,4 milioni di euro. 4 milioni di euro per la prima parte del market pool, per essersi piazzata al terzo posto in Serie A, una cifra minima di altri 4 milioni per la seconda parte del market pool (che varierà in base anche al cammino delle altre italiane); 15,64 per la qualificazione ai gironi, 18,2 milioni di euro per il ranking storico, 14 per le cinque vittorie (su 6) conquistate nel girone, 9,6 per il passaggio agli ottavi di finale. In caso di qualificazione ai quarti arriveranno altri 10,6 milioni di euro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.