Tuttonapoli La coppia dei sogni è rimasta tale (per ora) ed è il più grande rimpianto

Rivedere insieme, come nel Belgio, Lukaku e De Bruyne con la maglia del Napoli era un sogno a occhi aperti per molti tifosi. Uno dei fattori del nuovo corso, della nuova stagione. I due, grandi amici, si intendono a occhi chiusi, si conoscono a memoria e in estate, durante le amichevoli, avevano cominciato a far intravedere tutte le loro qualità. Peccato che la coppia dei sogni al momento è rimasta tale e tale rimarrà almeno fino alla prossima primavera. Un vero e proprio rammarico, forse il principale rimpianto di questa stagione. Lukaku e De Bruyne insieme avrebbero di sicuro dato altro valore a questa annata. Sono ancora in tempo per recuperare ma accadrà quando, forse, sarà troppo tardi. Oppure no, chissà.

Lukaku e De Bruyne parlano la stessa lingua. Le sponde di Big Rom sarebbero state preziose per Kdb e i suoi assist illuminanti avrebbero acceso l'attaccante belga. Un valore aggiunto per se stessi e per la manovra complessiva della squadra. Il Napoli scegliendo l'ex City aveva anche pensato all'idea di poterlo affiancare al suo centravanti formando così una coppia come poche in Italia. Una coppia, però, che non è mai esistita se non in estate. Lukaku si è fatto male troppo presto e ora che sta tornando, a stare ai box è Kdb dopo l'infortunio con l'Inter. Il suo rientro è previsto tra febbraio e marzo, ergo: i due potrebbero finalmente ritrovarsi solo in primavera e nel momento clou della stagione. Un vero peccato pensando a quello che avrebbero potuto fare insieme e a quello che comunque, nel caso, potranno fare al rientro di Kdb e, volendo, anche nella prossima stagione.