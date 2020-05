La data da fissare in rosso sul calendario

Chissà se sarà possibile. Chissà come saremo tra tre mesi, ma perché non provare ad essere ottimisti? Dopo la grande depressione, le paure, le dovute precauzioni per una pandemia che ha stravolto le nostre vite.

C’è una data che significherebbe davvero ripartenza. Di quelle da segnare in rosso col calendario, per provare a rivivere emozioni sopite, quasi soffocate dentro una quarantena che ha sconquassato anche la nostra sfera emotiva.

8 agosto: appuntamento al Camp Nou. Nei piani dell’Uefa in quella data dovrebbe disputarsi la gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra i padroni di casa del Barcellona ed il Napoli. Una prospettiva ambiziosa, ma che sembra prendere corpo nelle ultime ore.

Chiaramente, tutto a porte chiuse. A meno di stravolgimenti clamorosi, di una pandemia che si ritiri a folle velocità, sarebbe comunque una gara da giocare a porte chiuse. Una nuova ‘normalità’ a cui bisognerà abituarsi, almeno in questa fase. Eppure, una gara col Barcellona, avrebbe il senso di un primo passo concreto verso certe sensazioni. Una sfida da lanciare al maledetto virus.