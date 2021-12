La domanda che tutti si stanno facendo su Osimhen

Cinque gol in quattro partite per Dries Mertens, autentico mattatore in questo mese senza Victor Osimhen. Senza l'infortunio del nigeriano, il belga non avrebbe avuto lo spazio che Spalletti gli sta concedendo. Una domanda sorge spontanea: avrebbe fatto ugualmente bene Osimhen? L'ex Lille ha segnato 5 gol in 11 partite, è stato determinante in molte partite, ma il Mertens visto all'opera in questo periodo è una delizia per gli occhi.

DRIES C'E'

Grazie alla profondità della rosa, il Napoli non ha accusato l'assenza di Osimhen e grazie a Mertens resta competitivo, almeno in attacco. Altre sono le assenze che pesano, come quelle di Koulibaly o Fabian Ruiz. Per il ruolo di centravanti, c'è l'imbarazzo della scelta. Ma Osimhen tornerà presto decisivo e determinante. Mertens, intanto, si gode il suo straordinario momento di forma: 141 gol con la maglia del Napoli e 5 in campionato in 4 gare di fila. Non vuole fermarsi, Dries, e sogna di restare ancora a lungo.