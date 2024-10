La doppia mossa per il Lecce che non sarebbe una sorpresa

Conte non conosce titolarissimi. Gioca solo chi lo merita e sta bene. Ecco perché non sorprendono le risposte positive di Neres e Simeone contro l'Empoli ed ecco perché i due si candidano ad una maglia dal 1' contro il Lecce. Non accadrà, forse, perché certe gerarchie sono blindate, ad esempio Lukaku che non è ancora al top e ha bisogno di giocare per entrare in forma, ma le risposte di chi subentra sono incoraggianti e Conte prende in considerazione tutti.

Così come valuta Neres che prima o poi in campionato partirà dal primo minuto. Al momento il brasiliano è il sostituto di Kvaratskhelia e non di Politano. Valutazioni in corso in vista del Lecce. Neres e Simeone ci sono, sperano di essere coinvolti, Conte riflette. Nessuno ha il posto assicurato e la gara del Castellani, col doppio cambio Simeone-Olivera al 59', lo ha dimostrato.