La fake news da combattere: il Barça resta (quasi) imbattibile

(di Arturo Minervini) - Allarme Barcellona. Uomini contati. Emergenza a sinistra, a destra, in mezzo, di sopra, di sotto e pure di lato. Bisogna scindere il racconto dall’analisi, la cronaca dall’opinione e quando si parla di Barcellona-Napoli qualche voce di troppo sta mischiando le due cose. Sì, perché un conto è raccontare le notizie che arrivano dalla Spagna (magari qualcuna anche veicolata per fare pretattica), altro è dipingere una gara in discesa per la squadra di Gattuso.

No, non sarà così. Tutt’altro. Perchè di fronte hai il miglior calciatore al mondo ed una squadra che potrà contare su valori assoluti, al punto da poter mettere in discussione uno come Griezmann. Questo Barcellona resta a casa propria, seppur senza tifosi, una squadra imbattibile o quasi.

Servirà il miglior Napoli e probabilmente il peggior Barcellona per provare a strappare il pass per gli ottavi. Raccontare altro, pensare che in termini di percentuali di possibilità del passaggio del turno possa esserci equilibrio, sarebbe errore imperdonabile. Una fake news che rischia di inquinare i giudizi che precedono e seguono il match del Camp Nou. E sarebbe un vero peccato…