La frase che Spalletti continuerà a ripetere all'infinito

"Si mangia con il presente, non si mangia con il futuro" ha detto l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti al termine della vittoria contro la Cremonese. Già in conferenza pre-partita al tecnico del Napoli erano state rivoltre domande sulla Champions e sul proprio contratto e dunque sul proprio futuro. Con queste dichiarazioni il tecnico azzurro ha voluto fare chiarezza specificando che è presto oggi per altri discorsi differenti dalla "prossima partita". Un modo per motivare il gruppo senza perdere di vista l'obiettivo finale.