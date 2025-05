Mercato da 180mln, Il Mattino: "Conte ha chiesto tre punte e vuole squadra pronta per Dimaro"

Il direttore sportivo Manna continua con gli affondi: ha tessuto decine di tele in questo lungo inverno e con un budget di circa 180 milioni di euro ora va all'attacco" Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come il dirigente azzurro sia molto attivo in queste settimane per anticipare le mosse per il prossime mercato.-

Come spiega il quotidiano, Antonio Conte ha dato una indicazione di almeno tre attaccanti nuovi di zecca per la prossima stagione e il direttore sportivo si sta muovendo in questa direzione, anche perché nel futuro De Laurentiis vuole il ritorno al 4-3-3. Manna sta cercando di anticipare tutti i colpi in entrata perchè Conte ha fatto una richiesta esplicita: vuole la squadra pronta già per la partenza verso Dimaro, in programma il 17 luglio.