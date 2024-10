La frase di Conte che preannunciava la chance dal 1' per Ngonge

Non solo Neres. Cyril Ngonge, 24 anni, è una risorsa in più per Conte che, a inizio ottobre, lo aveva elogiato preannunciando, a parole, una futura chance che potrebbe arrivare domani: «Ngonge sta crescendo e sono contento, perché i ragazzi sanno che non regalerò nulla».

Domani, contro il Lecce, Ngonge è favorito su Politano per giocare a destra. Ha altre caratteristiche e proverà a sfruttarle come col Palermo. Conte lo ha seguito e spronato in allenamento nel corso delle ultime settimane. Ha individuato in lui incoraggianti segnali di crescita. Serviva e servirà tempo, impegno e lavoro per inserirsi e scalare la vetta tra le gerarchie dell'attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.