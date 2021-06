La frase su Fabian che si sta rivelando sbagliata

"Il Napoli aspetta l'Europeo per far salire il prezzo di Fabian". Quante volte avete letto questa frase? La convinzione, lecita, era quella di puntare su un Europeo da protagonista da parte dell'andaluso per aspettare poi valide offerte per cederlo. Il problema è che l'ex Betis non è titolare della propria Nazionale. Due gare da subentrato per una mezz'ora in totale in campo.

La Spagna sta deludendo e Fabian non gioca. Questa, ad oggi, è la situazione. Ovviamente non sono in discussione le sue qualità. Fabian ha mercato e i club che lo corteggiano sanno che questo Europeo non cambia i giudizi e le opinioni. Ma il "rischio" è di ritrovarsi a fine estate senza offerte valide, come accaduto un anno fa per Koulibaly. L'alternativa alla permanenza sarebbe l'addio a cifre inferiori a quelle richieste da De Laurentiis. Uno scenario che oggi il Napoli neppure prendere in considerazione.