La grande occasione: Spalletti non si nasconde e punta la vetta così

Luciano Spalletti non nasconde l'attesa e l'emozione, anche per dare ulteriore spinta alla sua squadra ed all'ambiente.

"Sappiamo che ci giochiamo moltissimo ed abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere". Luciano Spalletti non nasconde l'attesa e l'emozione, anche per dare ulteriore spinta alla sua squadra ed all'ambiente, alla vigilia del big-match contro il Milan. Il suo Napoli dopo una lunga rincorsa, superando avversità di ogni tipo tra dicembre e gennaio, si presenta alla sfida forte della miglior difesa e del miglior rendimento nel 2022 ed anche per questo più consapevole di voler sfruttare fino in fondo quest'opportunità: "Pronunciare quella parola (Scudetto, ndr)? La posso pronunciare, non è un problema, noi vogliamo giocarci le nostre possibilità per essere ricordati per sempre, ma dipenderà da molti fattori. Possono però essere più forti di noi, ma è difficile che siano più motivati di noi", il concetto ripetuto più volte.

La forza del Milan

Non manca un passaggio sulle caratteristiche dei rossoneri, che amano la verticalità ed hanno sicuramente più fisicità rispetto al Napoli: "Oltre alle giocate di qualità, all'intuito, al talento, c'è bisogno di riempire la partita con più impatto fisico - l'analisi di Spalletti -. Il Milan è forte, ha caratteristiche con l'uscita corta alternata a quella lunga, loro ogni tanto riportano palla dal portiere e poi la mette alle spalle della linea difensiva perché cerchi di essere corto e stretto lui trova gli attaccanti velocissimi e ribalta l'azione, un po' quello che facciamo noi con Osimhen. Dovremo riuscire anche ad allungarci ed andare uno contro uno"

Recuperi e formazione

Spalletti non nasconde la sua soddisfazione per avere quasi tutti a disposizione (restano fuori solo Tuanzebe e Malcuit). "Lozano ci sarà, Lobotka si è allenato bene tutta la settimana ed in allenamento ci sono quei nomi che rendono migliori le sedute - sottolinea il tecnico -. Se mi metto io nell'allenamento allora viene peggio, con Anguissa, Lobotka, Lozano la palla viaggia meglio e viene tutto meglio”. Il Napoli recupera dunque altri cambi importanti mentre Lobotka partirà titolare al fianco di Fabian. Nessun dubbio anche su Politano a destra e Zielinski al centro del terzetto con Insigne, nonostante i complimenti di Spalletti ad Elmas