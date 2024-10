La mossa di Conte che ha cambiato Napoli-Como: la chiave è nel pressing

Antonio Conte ha ribaltato Napoli-Como con una mossa all'intervallo. Quale? La richiesta di pressare più in alto la formazione di Fabregas. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Poi è arrivato l’esame di coscienza, è spuntata dal cilindro la mossa d’Antonio, che ha cambiato le carte in tavola.

Il Napoli poteva e sapeva fare di meglio, era capace di pressare in modo più intenso l’avversario, di creare una gabbia attorno a quei due che gli stavano facendo male e che avrebbero rischiato di compromettere il primato in classifica, se non fossero arrivate le soluzioni giuste".