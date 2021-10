La moviola del CdS - Manca un rigore al Napoli! Ci poteva stare 2° giallo ad Abraham

Voto 4,5 in pagella per l'arbitro Davide Massa per la direzione arbitrale di Roma-Napoli. Questo il giudizio del Corriere dello Sport, che analizza così i due episodi più contestati del match.

“Vina ricadendo colpisce Anguissa con lo scarpino sinistro che struscia il tendine d’Achille della gamba destra dell’azzurro. Massa non lo vede, ma il VAR (Di Bello) avrebbe dovuto segnalare l’OFR. E, nel caso, sarebbe arrivato il rigore”.

Sulla mancata espulsione di Abraham - “Abraham (già ammonito) alza la gamba e colpisce (non volontariamente) Zielinski: ci poteva stare il 2° giallo”