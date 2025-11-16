La Norvegia gioca solo un tempo e umilia l’Italia: 4-1 e festeggia a San Siro
L’Italia incassa la prima sconfitta dell’era Gattuso, battuta 1-4 dalla Norvegia a San Siro dopo il 3-0 subito a Oslo. Nonostante il vantaggio firmato da Pio Esposito e un buon primo tempo, gli azzurri crollano nella ripresa contro una squadra già in clima di festa per la quasi certa qualificazione al Mondiale. La formazione rivoluzionata da Gattuso parte bene, ma dopo l’1-0 fatica a trovare continuità di gioco e precisione.
Nella ripresa la Norvegia cambia ritmo: pareggia con Nusa e poi dilaga con la doppietta di Haaland e il gol di Larsen nel finale. L’Italia accusa il colpo, mostrando i soliti limiti tecnici e mentali emersi nelle precedenti qualificazioni fallite. Ora gli azzurri dovranno giocarsi tutto ai playoff di marzo, una roulette per quattro posti che richiederà grinta, lucidità e maggiore consapevolezza del divario dall’élite europea.
