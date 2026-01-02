Podcast Imparato: "La partita più importante di gennaio non è quella con l'Inter"

"Lukaku non rientra e quindi non devi ridurre il numero di attaccanti. In sintesi, sfuma l'idea cessione di Lucca a gennaio che per qualcuno era anche un modo per sbloccare il mercato con la questione saldo zero.

Lucca può restare? Indizi riportano di un giocatore che, tranne a Udine, ha spesso fatto bene, vedi Palermo o Amsterdam. Quindi le difficoltà del giocatore ci sono. Però ripeto, visti i problemi di Lukaku, può restare fino a giugno almeno. Anche perché in caso di cessione dovrebbe essere riscattato prima dall'Udinese.

Sul mercato sempre comunque un centrocampista per me. Serve un copia e incolla di Anguissa, Lobotka o McTominay. Servono giocatori da 30 milioni pronti subito come Guendouzi o Goretzka. Già dal decimo posto si sapeva che bisognava rinforzarsi in quel reparto, infatti da allora sono arrivati McTominay e Gilmour. Conte ha fatto un capolavoro, McTominay.

Lang? In privato chiesi a Krol del giocatore e mi disse che qui aveva mostrato solo il 30% del proprio valore pur non essendo ancora Kvaratskhelia. Ma vi chiedo: è stato bocciato Lang o c'è stato McTominay al suo posto a inizio stagione perché c'era De Bruyne? Quindi per me semplicemente non ha avuto troppo spazio. Ora addirittura gioca Elmas al suo posto.

La gara con la Lazio è importante, loro hanno qualche defezione. Il Napoli dovrà vendicarsi sportivamente di quanto accaduto lo scorso anno al Maradona. Dobbiamo anche dire che a gennaio ci saranno anche partite con medio-piccole e lì non si dovrà sbagliare. A Milano con l'Inter si può anche pareggiare. La partita più importante di tutte è quella col Copenhagen in Champions del 20 gennaio".