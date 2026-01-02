Podcast Rossi ammette: "C'è un giocatore del Napoli che avrei voluto allenare"

Delio Rossi, allenatore ex Lazio, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

"Sarà una partita interessante. Ha più da perdere il Napoli rispetto alla Lazio. Per gli azzurri sarà una gara insidiosa ma ora loro stanno bene e sono superiori alla Lazio. Mi aspetto che il Napoli faccia il Napoli.

Rinnovo Conte? Queste sono valutazioni che deve fare la società. De Laurentiis ha costruito qualcosa di importante e sa bene cosa serve per il bene della società. Se vuole blindare Conte è perché sa che è la soluzione giusta altrimenti farà altre scelte.

Hojlund è un giocatore che per certe caratteristiche è più duttile anche rispetto a Lukaku e soprattutto ha bisogno di fiducia e ha trovato un allenatore e un ambiente che gliel'hanno data e lui sta ripagando a suo di gol. Per un giocatore è fondamentale trovare l'allenatore giusto.

Antagonista del Napoli è l'Inter che può arrivare in fondo a tutte le competizioni, ma ci sono sempre delle variabili, come gli infortuni. Il Napoli lo scorso anno aveva una sola competizione ad esempio.

Sarri ha fatto molto bene al Napoli ma domenica si incontrano Lazio e Napoli e non Sarri e Conte. Giocare alle 12.30 è sempre un orario particolare ma, ripeto, non ridurrei la partita alla sfida tra i due allenatori.

Avrei voluto allenatore McTominay, penso sia un centrocampista moderno, ha tecnica, velocità, inserimento, ha gol ed è anche carismatico, copre tanto campo e dunque incarna il centrocampista idoneo per una squadra di alto livello".