La nuova stagione del Napoli: con umiltà per salvare gli obiettivi minimi

Un momento buio dal quale non si riesce a intravedere la luce. Gli azzurri in campionato stanno facendo tanta fatica, sono solo 18 i punti dopo 11 giornate, la peggiore partenza in Serie A dal 2011, e nelle ultime tre gare contro Spal, Atalanta e Roma hanno totalizzato solo due punti, davvero troppo poco per una squadra che ai nastri di partenza aveva l’ambizione di lottare per il vertice del campionato, per stessa ammissione - probabilmente esponendosi troppo - di tecnico, giocatori e presidente.

Le cause di questo inizio disastroso sono molteplici: la condizione precaria di alcuni elementi cardine, a partire da Koulibaly, ovvero chi dovrebbe fare la differenza - in positivo - ad ogni partita. Una campagna acquisti che vedeva in Lozano il fiore all’occhiello del mercato napoletano, ma a oggi, il messicano, sembra ancora avulso dagli schemi tattici di Ancelotti e le migliori cose le ha fatte in posizione più esterna. La mentalità di una squadra che riesce a esprimersi al 100% solo nelle grandi partite e nelle altre gare fa tanta fatica a trovare motivazioni, e di conseguenza anche sacrificio ed equilibrio, ma anche un problema sfortuna a cui è difficile non appellarsi con due legni nella stessa azione a Roma e già 9 complessivi..

La classifica è deficitaria ma siamo appena a novembre. Se la lotta per vincere il campionato è ormai compromessa, il nuovo obiettivo deve essere quello di ritrovare l'umiltà per iniziare un nuovo campionato che avrà come obiettivo salvare gli obiettivi minimi: il terzo-quarto posto che porta alla Champions. Martedi con il Salisburgo la possibilità di riscattarsi, strappando il biglietto per gli ottavi di finale con due turni di anticipo, ma con ci sarà bisogno di una versione diversa del Napoli. Anche da qui, e la fiducia che può scaturire dal traguardo raggiunto, passerà poi la gara col Genoa.