La pagella mercato della Gazzetta: "Voto 7 al Napoli, ma le regine sono Juve e Inter"

Voto 7 al mercato del Napoli da parte de La Gazzetta dello Sport che commenta così i movimenti della società azzurra: "A De Laurentiis non è riuscito l’affondo per Icardi, ma ha fatto la spesa più alta di sempre per Lozano, come i 36 milioni spesi per l’affidabile Manolas. Di Lorenzo e Llorente completano il puzzle di una squadra che ha tutto per competere su tutti i fronti: senza dimenticare mai che il conteso Koulibaly è rimasto dov’è". Per il quotidiano oggi in edicola stesso voto al Toro, ma le regine del mercato sono Inter e Juventus.

Motivo? L’Inter - si legge - allontana la causa con Wanda e libera lo spogliatoio dopo le uscite di Nainggolan e Perisic, gli altri leader di una stagione malata. Se Lukaku è il testimonial delle ambizioni di Zhang (65 milioni più 10), anche il parametro zero Godin fa la differenza. Come l’ingaggio dei nazionali Barella e Sensi. La Juve invece si è assicurata De Ligt per 75 milioni, nonostante una concorrenza al top. E anche per i parametri zero Rabiot e Ramsey c’era ressa. Nel mezzo ci sono cessioni per circa 130 milioni di euro, con plusvalenze intorno a quota 90.