La pressione fa il solletico al Napoli: battuta anche la squadra che fa il miglior calcio d'Italia!

vedi letture

Antonio Conte pedala forte, come ha sempre fatto. La sua bicicletta va più veloce di tutte, scrive il Corriere dello Sport usando le parole del tecnico azzurro nella conferenza stampa prima della sfida al Como, vinta per 3-1 che regala al Napoli almeno altre due settimane da primi della classe: "La pressione esterna per ora sta facendo solo il solletico, anzi rischia di alimentare lo spirito di un gruppo che di partita in partita sembra diventare più unito. Anche quando come ieri si trova di fronte un avversario forte, spensierato e ricco di talento come il Como. Fabregas merita solo applausi, in questo momento la sua squadra gioca forse il miglior calcio del campionato".

Il Napoli però viene definito un mix di forza, carattere, organizzazione e classe e poi ci sono le qualità individuali: "La standing ovation che lo stadio ha riservato a Lobotka è la fotografia di una prestazione mostruosa. Lo spirito della squadra si percepisce anche dal sacrificio di Politano. A mettere la firma sulla vittoria sono stati tre dei nuovi acquisti di un mercato di altissimo profilo: McTominay, Lukaku e Neres. A fine novembre le reali potenzialità di questo gruppo saranno più chiare a tutti, ma una sensazione è già evidente: questo Napoli è tornato a essere una squadra, ha un’anima, è unita, lotta dal primo all’ultimo minuto e rende orgogliosi i tifosi".