La prima cosa fatta da Kvaratskhelia appena è stato sostituito

Oggi alle 08:30

Si è discusso molto della reazione di Kvaratskhelia al momento del cambio. Il georgiano è apparso un po' nervoso dopo una gara di sostanza, corse, rincorse e sacrificio. "Il suo più bel primo tempo" ha detto Conte a fine partita sottolineando la prova di grande generosità da parte del georgiano, che non segna in casa al Maradona da quasi due mesi e che ieri ha pagato, sempre parola di Conte, anche le fatiche per impegni con la sua nazionale.

Chi era allo stadio avrà notato che Kvara ha lasciato il campo lentamente. E' uscito dietro la porta di Meret, ha attraversato la Curva B e la Tribuna ricevendo applausi, quindi ha ricevuto la giacca a vento da Starace che ha indossato prima di sedersi in panchina coi compagni per guardare il resto della partita. Un po' di malcontento per la sua prova, ma Kvara ancora una volta ha dato il massimo da esterno puro, sacrificandosi anche dietro e infatti perdendo lucidità nelle giocate. Due passaggi sbagliati sono stati campanello del cambio. Dentro Neres dopo oltre un'ora.