La reazione di Lukaku al cambio contro l'Empoli dopo 59'

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Simeone e Olivera per Lukaku e Spinazzola è il doppio cambio decisivo. Il belga, impalpabile, esce sereno. Forse se l’aspettava.

Essere un pupillo dell’allenatore non vuol dire avere il posto assicurato per novanta minuti. Lukaku lo sapeva, gli altri l’avranno capito. Simeone sfrutta la sua chance, è vivace come Olivera a sinistra. La rosa è ampia, non esistono intoccabili. Kvara, come nelle precedenti tre di campionato, esce dopo il settantesimo. Neres dalla panchina porta allegria e freschezza aspettando una maglia da titolare.