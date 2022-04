La ricetta di Spalletti: così ha caricato la squadra per l'ostacolo più arduo verso lo Scudetto

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"E' una di quelle partite da guardare negli occhi. Chi abbassa un po' lo sguardo nei 95' perde perché loro sanno mantenere il livello alto di forza, qualità, ritmo. Saranno 95' di sportellate ribattendo colpo su colpo", Luciano Spalletti in conferenza stampa non ha dubbi sulla partita che attende quest'oggi il suo Napoli. L'ostacolo sulla carta probabilmente più alto da superare per restare in corsa per lo Scudetto per una serie di motivi: l'Atalanta di Gasperini si gioca le residue speranze di restare in scia per il quarto posto, ma anche per un discorso puramente di caratteristiche con gli azzurri che hanno sempre sofferto i nerazzurri ed in generale le squadre che propongono un calcio aggressivo ed uomo contro uomo. Senza dimenticare l'assenza di Osimhen (con Rrahmani, Di Lorenzo, Petagna, Meret e Ounas) che con le sue caratteristiche avrebbe rappresentato una trappola letale per la linea alta di Gasperini.

Tocca a Mertens

Schierato molto meno del previsto, il belga ha potuto incassare (finalmente) parole importanti da Spalletti, per il suo contributo in campo e fuori, col tecnico che ha quasi invitato a smentirlo con una grande prestazione. Un modo chiaramente per caricarlo: "Noi diventiamo ciò che amiamo, lui è napoletano perché ama Napoli. Può dimostrare a Ciro Romeo com'è fatto suo papà come calciatore. Spero mi presenti il conto di tutte le volte in cui non l'ho scelto e avrebbe potuto giocare, a volte si fanno scelte e si penalizza sempre qualcuno".

A destra c'è il giovane Zanoli

Prima gara senza l'inamovibile Di Lorenzo e inevitabile l'interrogativo sul suo sostituto, mai realmente sperimentato. Per Spalletti però la scelta sembra fatta: "Il sostituto non c'è? C'è, c'è, Zanoli che ha le stesse caratteristiche, non ha giocato finora perché ha davanti Di Lorenzo che è l'innovazione del ruolo. Zanoli dal secondo allenamento a Dimaro me lo immaginavo titolare in una partita contro una squadra forte come l'Atalanta, l'avevo già visto", le parole di Spalletti che come ultimo dubbio ha il ballottaggio Fabian-Zielinski con lo spagnolo favorito nel terzetto con Lobotka ed Anguissa.