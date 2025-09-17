La scelta di ADL per il City: in viaggio con la squadra e la moglie di Conte
TuttoNapoli.net
L’avventura europea del Napoli riparte questa mattina da Castel Volturno. Alle 11.15 Antonio Conte guiderà la rifinitura al centro sportivo di Castel Volturno, l’ultima vera prova generale prima della partenza per l’Inghilterra. In programma anche una sgambata a Manchester, prevista domani alla vigilia del match di Champions League contro il City di Pep Guardiola.
Dopo pranzo la squadra decollerà da Capodichino con un volo charter. A bordo non soltanto gli azzurri, ma anche alcuni tifosi vip, la moglie del tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha scelto di accompagnare ancora una volta la squadra in trasferta europea. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica.
Pubblicità
In primo piano
Copertina Beukema: “Sto bene, pronto per Manchester! Che emozione il gol a Firenze. Sulla Champions…” di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi!
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com