La scelta di ADL per il City: in viaggio con la squadra e la moglie di Conte

La scelta di ADL per il City: in viaggio con la squadra e la moglie di ConteTuttoNapoli.net
Oggi alle 08:26
di Arturo Minervini

L’avventura europea del Napoli riparte questa mattina da Castel Volturno. Alle 11.15 Antonio Conte guiderà la rifinitura al centro sportivo di Castel Volturno, l’ultima vera prova generale prima della partenza per l’Inghilterra. In programma anche una sgambata a Manchester, prevista domani alla vigilia del match di Champions League contro il City di Pep Guardiola.

Dopo pranzo la squadra decollerà da Capodichino con un volo charter. A bordo non soltanto gli azzurri, ma anche alcuni tifosi vip, la moglie del tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha scelto di accompagnare ancora una volta la squadra in trasferta europea. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica.