Norton-Cuffy-Napoli, avanti tutta: stessa agenzia di De Bruyne, Manna in pressing

vedi letture

Brooke Norton-Cuffy nel mirino del Napoli. L'esterno è uno dei primi obiettivi per gennaio. Lo scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. L'esterno del Genoa piace, ma è un giocatore che interessa anche all'Inter. Il club azzurro però fa sul serio, Manna lo segue da tempo e c'è una novità: i rapporti con l'agenzia è ottima, è la stessa dell'affare De Bruyne e questo può essere un vantaggio per l'arrivo dell'inglese classe 2004 già a gennaio. Il Napoli ci prova come vice Di Lorenzo. Oltre al centrocampista, dunque, il Napoli riflette anche sull'arrivo di un nuovo esterno destro di prospettiva per oggi e per il domani.

