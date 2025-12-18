Juan Jesus a Mediaset: "Sconfitte? Abituati troppo bene! Assenze pesano"

Juan Jesus, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a margine del match di Supercoppa contro il Milan: "Dobbiamo fare la nostra partita, è una gara secca. Sconfitte? Sinceramente abbiamo abituato un po’ troppo le persone a vedere il Napoli che vince sempre. A noi non piace perdere le partite, oggi è un’occasione importante. Assenze? Penso che, non voglio fare paragoni, ma noi abbiamo perso pezzi importanti come De Bruyne, Anguissa... Lukaku è appena rientrato. Anche oggi dimostreremo di essere il Napoli”.