Tuttonapoli Napoli-Milan, le probabili formazioni: Conte studia tre novità nell'undici titolare

Cancellare le ultime due brutte sconfitte e mettere in campo tutte le forze disponibili per puntare alla finale e guadagnarsi la chance di vincere un altro trofeo: è questo che proverà a fare il Napoli di Antonio Conte, atteso al King Saud University Stadium di Riaydh giovedì 18 dicembre alle ore 20:00, per la semifinale di Supercoppa 2025. L'avversario è il Milan di Massimiliano Allegri, che dal canto suo vorrà fare il bis contro gli azzurri dopo il successo ottenuto a inizio stagione. Sull'altra sponda del tabellone c'è Inter-Bologna.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte sembra orientato a confermare il 3-4-2-1 ma potrebbe inserire alcune novità nell'undici titolare. Milinkovic-Savic a difesa dei pali, pacchetto arretrato formato da Beukema, Rrahmani e Di Lorenzo che arretra - come raccolto da TuttoNapoli.net - per fare spazio a Politano sulla corsia destra con Spinazzola dall'altro lato; riecco Lobotka dal primo minuto in cabina di regia, al suo fianco McTominay. In attacco, ok Neres e Hojlund, mentre Noa Lang è insidiato da Elmas. Rientra tra i convocati Lukaku dopo il lungo stop, recuperati anche Juan Jesus e Gutierrez, invece è finito ai box Olivera.

Le ultime sul Milan

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Gabbia ma dovrebbe ritrovare due titolari, per il resto pochi dubbi nel suo 3-5-2. In porta Maignan, in difesa Tomori, Pavlovic e De Winter. A centrocampo, torna Fofana che insidia Loftus-Cheek, poi non si toccano Rabiot e Modric, mentre sugli esterni agiranno Saelemaekers e Bartesaghi. In attacco, Leao spera di poter essere almeno in panchina ma sarà dura, quindi ci sarà Nkunku a fare coppia con Pulisic.

King Saud University Stadium (Riyadh) giovedì 18 dicembre ore 20:00

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Politano-Beukema 60-40%, Lang-Elmas 55-45%

Indisponibili: Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Olivera

MILAN (3-5-2) probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Fofana-Loftus 55-45%, Nkunku-Leao

Indisponibili: Gimenez, Gabbia

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Mediaset e commento con ampio pre e post-partita su Tutto Napoli e Radio Tutto Napoli