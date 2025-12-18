Che vittoria! Vivi il post-partita su Radio Tutto Napoli: scrivici o chiamaci in diretta
Prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Siamo live dalle 8 e è rora in onda il post-partita di Napoli-Milan in "Napoli in Campo" con Antonino Treviglio e Christian Marangio ed ovviamente i protagonisti siete in primis voi ascoltatori (messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure telefonate allo 081-17974125). Ora vivi insieme a noi il ricco post-partita.
Copertina LiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa! di Davide D'Alessio
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
