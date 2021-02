La solita novità quando Gattuso incontra l'Atalanta

Difesa a tre anche domani? Possibile secondo il quotidiano Tuttosport. Come nel match d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, anche domani, per il 23esimo turno di campionato, Gattuso potrebbe riproporre questa novità tattica che vorrebbe dire pensare soprattutto a non prenderle. L'allenatore del Napoli recupererà Koulibaly e potrebbe affiancarlo a Rrahmani e Maksimovic, rinforzando la difesa per non rischiare troppo. Vorrebbe dire presentarsi al Gewiss Stadium di Bergamo con la consapevolezza, a causa degli infortuni e non solo, di essere disposti a soffrire, pur di portare a casa un punto prezioso. Andò bene al Maradona: finì 0-0 ma in quel caso il Napoli giocò una partita prettamente difensiva, rinunciando alla costruzione temendo le ripartenze dei nerazzurri. Se sarà confermata la difesa a tre, probabile accada qualcosa di simile anche domani.