La sorpresa Demme rivela la strategia sul mercato

Nome nuovo per il mercato: è quello di Diego Demme, play basso capitano del Lipsia, classe '91, di origini napoletane. Si chiama così in onore di Maradona. L'idolo del papà. Un profilo a sorpresa nei giorni di Lobotka. I tifosi si domandano: perché è spuntato? Fa parte del mercato. Monitorare diversi calciatori per poi scegliere. Nel suo caso, c'è dell'altro. Sfogliando i principali quotidiani oggi in edicola, appare chiara la strategia del Napoli: acquistare due centrocampisti.

STRATEGIA - Lo rivelò anche Gattuso: a me piace avere le coppie. Nel suo 4-3-3 servono 6 centrocampisti. Al momento ce ne sono quattro più Gaetano, giovane destinato a partire in prestito. Ne mancano due. Uno è Lobotka, l'altro può essere Demme. Che, a differenza dello slovacco, è uno specialista del ruolo. Avrà minori qualità tecniche, ma sa ricoprire quella posizione di campo in modo naturale e classico. Ciò che occorre al Napoli. I due, dunque, non sono alternativi ma complementari. Salvo sorprese. Il mercato è appena cominciato...