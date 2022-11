La sosta per blindare tre big: in arrivo rinnovi importanti in casa Napoli

Così scrive l'edizione odierna sui fatti di casa Napoli, svelando come il direttore sportivo sia al lavoro per tre importanti rinnovi.

E si può anche iniziare a parlare di “modello Napoli” visto che da anni il club azzurro, a partire dall’era Sarri, dà un occhio anche all’estetica e costruisce - grazie a Cristiano Giuntoli - squadre che sono votate anche al bello e non solo al risultato. Così scrive l'edizione odierna sui fatti di casa Napoli, svelando come il direttore sportivo sia al lavoro per tre importanti rinnovi.

"Le basi, del resto, sono solide e adesso il club sta piazzando ulteriori fondamenta: Anguissa ha appena rinnovato, Lobotka in pratica lo ha fatto (fino al 2027 con opzione per un altro anno) anche se l’ufficialità arriverà solo nei prossimi giorni. Adesso De Laurentiis metterà mano al contratto di Rrahmani (in scadenza nel 2024) definito preziosissimo da Spalletti (che ne attende il pieno recupero fisico) e di capitan Di Lorenzo che dovrebbe a breve siglare la nuova intesa fino al 2026 con adeguamento dell’ingaggio. Una gratificazione meritata per uno dei simboli del presente e del futuro di una squadra che intende continuare a stupire perché essendo ad inizio ciclo sembra non avvertire la tensione dell’”ora o mai più” che ha generato le delusioni degli ultimi anni, quando il Napoli è crollato a pochi passi dal traguardo.