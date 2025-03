La statistica che svela chi può essere l'uomo decisivo per lo Scudetto

"Se lui è dominante, lo siamo anche noi", ripete da due settimane Antonio Conte per elogiare Romelu Lukaku e rimarcare le due ottime prove con Inter e Fiorentina. Non è un è un caso che col ritorno ad alti livelli dell'attaccante belga sia tornato a tutti gli effetti anche il Napoli, così come la vittoria che mancava dall'ultimo gol di Lukaku (alla Juventus). Ma non solo: c'è una statistica che fa comprendere l'importanza di Lukaku e che le sorti della corsa Scudetto dipenderanno principalmente dal suo rendimento (e coinvolgimento).

Prima di tutto, il dato tutt'altro che casuale da rimarcare è che il Napoli ha sempre vinto quando Romelu Lukaku ha segnato in questo campionato: 10 gol in 10 partite e 10 vittorie, solo Harry Kane (12 su 12) ha trovato il gol in più gare diverse ottenendo sempre il successo. In vista del Venezia, c'è anche una curiosità: l’attaccante belga ha preso parte a otto reti nelle sue ultime nove sfide contro squadre neopromosse in Serie A (sei gol e due assist). E sommando gol e assist, ha contribuito finora a 18 reti del Napoli (su 45 totali), al pari di Lookman e Kean e dietro solo Retegui.

Gol&Assist in Serie A

Retegui 26 (22+4)

Kean 18 (15+3)

Lookman 18 (13+5)

Lukaku 18 (10+8)

Thuram 17 (13+4)