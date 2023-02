La strada è lunga, Spalletti rifiuta i discorsi sul +13: cosa temere dello Spezia ricordando l'andata

Ricordando l'andata, col gol di Raspadori arrivato solo nel finale e diverse ripartenze sprecate dallo Spezia, la parola d'ordine è equilibrio.

"Partita trappola? Lo diventa se pensiamo ad una vittoria facile, allo Scudetto o al derby". Per il Napoli l'obiettivo è pensare unicamente allo Spezia - nel match odierno delle 12.30 - e non troppo in là. In questo senso Luciano Spalletti non usa giri di parole in conferenza stampa chiedendo alla squadra" attenzione, dedizione ed applicazione" per sfruttare l'occasione e non inciampare sul più bello, anche perché l'interrogativo posto dal tecnico del Napoli sembra quello ideale per tenere tutto il gruppo con i piedi per terra: "All'inizio dicevano che non potevamo fare questo percorso, non poteva avvenire! E' andata in maniera totalmente diversa, ma ora noi rischiamo di fare lo stesso pensando che gli altri non possano fare lo stesso. Perché una di quelle 6 non può fare ciò che abbiamo fatto noi? Quindi ci resta l'obbligo di fare risultato e non farli avvicinare. La strada è lunga". Parole chiarissime per spingere la sua squadra a tenere la miglior media punti d'Europa e provare un altro allungo nei match che precedono la Champions.