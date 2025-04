La vigilia dei dubbi di Conte: sbuca una grossa novità in difesa

Tanti dubbi per Antonio Conte. Si valutano le soluzioni più giuste e funzionali per battere il Toro, centrando così la vittoria numero ventidue della stagione, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport in merito alla gara di domani, fondamentale per restare in testa alla classifica indipendentemente dal risultato dell’Inter. In questo senso, l’allenamento andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno ha confermato ancora una volta l’incertezza più totale.

Il primo vero, grande punto interrogativo di Conte riguarda la difesa: secondo il quotidiano sportivo, la composizione della linea a quattro non è ancora chiara. In settimana è venuta fuori la candidatura di Rafa Marin, titolare per la prima volta in campionato una settimana fa a Monza, ma ieri è sbucata anche un’altra ipotesi: Olivera centrale al fianco di Rrahmani, con Spinazzola a sinistra. Poi c’è la questione Buongiorno: sta facendo di tutto per non mancare, dopo aver saltato per una tendinopatia all’adduttore lungo della gamba destra le ultime tre con Bologna, Empoli e Monza.