Ufficiale Lautaro patteggia una multa per le bestemmie pronunciate in Juve-Inter: i dettagli

vedi letture

Lautaro Martinez patteggia una multa da 5 mila euro per le espressioni blasfeme di cui si rrese protagonista a metà febbraio durante il match tra la sua Inter e la Juventus. Lo si apprende da una nota pubblicata sul sito della FIGC: "A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Lautaro Javier Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro".

A carico dell'argentino era stato aperto un procedimento per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art.37 del Codice di Giustizia Sportiva "per avere, al termine dell’incontro Juventus-Inter disputato lo scorso 16 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A, pronunciato per due volte un’espressione blasfema come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale".