Ufficiale Lazio-Napoli, le formazioni: Conte ne cambia 11! Baroni con il fuori-lista Hysaj

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Napoli, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Napoli, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Antonio Conte adotta un turnover totale con undici cambi di formazione e conferma le previsioni degli ultimi giorni. In porta Caprile, la difesa a quattro è composta da Zerbin a destra e Spinazzola a sinistra con Rafa Marin e Juan Jesus al centro. In mediana Gilmour e Folorunsho, mentre in attacco Ngonge, Raspadori e Neres formano il terzetto alle spalle dell'unica punta Simeone.

In casa Lazio anche Marco Baroni ricorre ad una formazione inedita a causa dell'emergenza infortuni. Tra i pali Mandas, la coppia di centrali è composta da Gigot e Patric, laterali Lazzari e il fuori-lista Hysaj. A centrocampo Rovella con Dele-Bashiru e Guendouzi, mentre nella linea dei trequartisti ci sono Tchaouna, Pedro e Zaccagni dietro a Noslin.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres, Simeone. Allenatore: Antonio Conte