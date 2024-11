Ultim'ora Lazio-Napoli verso il divieto di trasferta! Il CAMS l'ha suggerito al Prefetto di Roma

Per Lazio-Napoli di Coppa Italia, gara in programma giovedì 5 dicembre all'Olimpico, è molto probabile che sarà vietata la trasferta ai tifosi residenti in Campania. La notizia non è ancora ufficiale, ma è arrivato il suggerimento da parte del CASMS. Ad annunciarlo è il presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Maurizio Improta, a Radio Crc.

"Il CASMS ha suggerito al Prefetto di Roma di non vendere biglietti per Lazio-Napoli a tutti i residenti in Campania". Lo stesso provvedimento, poi, dovrebbe esser preso anche per Napoli-Lazio, in programma tre giorni più tardi al Maradona: in quel match, valevole per la quindicesima giornata di campionato, non saranno ammessi tifosi residenti nel Lazio. Si attendono ora comunicazioni dal Prefetto.