Le due alternative d’emergenza a Lozano

"Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro”. È arrivata come una vera mazzata l’esito degli esami sostenuti dal messicano, infortunatosi nel finale della gara contro l’Atalanta.

Un problema che terrà fuori il numeri 11 del Napoli per un mese, o forse anche cinque settimane, e che imporrà a Gattuso di trovare delle alternative tecniche per non rischiare di spolpare eccessivamente Matteo Politano, sostituto naturale in quello slot del campo dell’esterno ex PSV.

La variante Elmas. In diverse occasioni il macedone è stato utilizzato come esterno d’attacco, spesso però nella posizione di Lorenzo Insigne. Era accaduto, ad esempio, nella semifinale d’andata della Coppa Italia a San Siro contro l’Inter, quella decisa da Fabiàn. Il classe ’99 ha dimostrato di avere la duttilità per calarsi bene in quel ruolo ed è possibile che in questo periodo di assenza di Lozano possa, in alcune situazioni, essere dirottato in quella posizione.

In versione Ancelottiana. Nel 4-4-2 mascherato di Carlo Ancelotti Fabiàn veniva molto spesso utilizzato sugli esterni: molte volte a sinistra, ma in alcuni casi anche a destra, rientrando al centro del campo per sfruttare la pericolosità del suo mancino negli ultimi trenta metri. Sicuramente un’interpretazione diversa del ruolo, con meno profondità e maggiore sostegno a centrocampo. D’altronde, bisognerà fare di necessità virtù e provare a superare questa ennesima emergenza.