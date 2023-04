Le pagelle di Napoli-Salernitana 1-1: Olivera non basta, impatto Raspadori

Le pagelle di Napoli-Salernitana 1-1

Fonte: Dal Maradona, Francesco Carbone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Un’uscita che fa correre qualche brivido sulla schiena dei tifosi ma in generale non è quasi mai sollecitato. Le volte in cui la Salernitana si fa vedere in avanti si fa trovare pronto e dà sicurezza al reparto. Non può nulla sul sinistro vincente di Dia che interrompe la festa azzurra.

Di Lorenzo 6 - Mai impegnato in fase difensiva, accompagna come sempre l’azione facendo da punto di riferimento nella costruzione della manovra. Accompagna spesso l’azione sulla corsia di destra cercando spesso il cross e la conclusione verso la porta di Ochoa.

Rrahmani 6 - Quasi sempre più impegnato a costruire l’azione e accompagnare la manovra piuttosto che a difendere, nelle poche sortite offensive della Salernitana si fa sempre trovare al posto giusto.

Kim 6 - Sempre puntuale e preciso, ci mette il fisico per frenare i pochi attacchi granata con anticipi precisi e puntuali. Prova a dare una mano in costruzione e nell’accompagnare lo sviluppo de gioco.

Olivera 7 - Attacca spesso la profondità ma Mazzocchi fa un ottimo lavoro in fase di copertura. Nella ripresa fa esplodere il Maradona con un colpo di testa che termina alle spalle di Ochoa. Dall’83’ Juan Jesus s.v.

Anguissa 6 - Lotta su ogni pallone, è bravo a interrompere i possessi avversari, aiuta anche Lobotka in costrizione. Dal 90’ Ndombele s.v.

Lobotka 6,5 - Come sempre al centro del gioco, il faro del centrocampo azzurro. Una forza nell’andare a recuperare ogni pallone, senza mai risparmiarsi.

Zielinski 6 - Prova più volte a cercare Osimhen, specialmente la testa. Le combinazioni com Kvaratskhelia sul centro sinistro risultano poco efficaci. Dal 60’ Elmas 6 - Buon impatto con una serpentina e una conclusione con cui sfiora la rete del 2-0. Prova a dare lo strappo alla partita con qualche buona fiammata.

Lozano 5,5 - Ha tanta voglia di determinare, fin dalle prime battute, ma è poco incisivo nelle sortite offensive. Dal 60’ Raspadori 6,5 - Ottimo impatto: entra e serve subito l’assist per la testa di Olivera per il gol che fa esplodere la gioia a Fuorigrotta e in tutta Napoli.

Osimhen 6,5 - Ingaggia un duello con Gyomber. Sono sue le prime due occasioni del match ma il portiere della Salernitana si supera respingendo molto bene i suoi colpi di testa da posizione ravvicinata. Non è un difensore e si vede: poco cattivo in occasione dell’1-1 di Dia.

Kvaratskhelia 6,5 - Sempre nel vivo dell’azione, si muove su tutto il fronte d’attacco ed è sempre sollecitato dai compagni di squadra. Sfiora il raddoppio ma il pallone esce di un niente.

Luciano Spalletti 6,5 - Il titolo non è a rischio ma la festa è rimandata. Il suo Napoli attacca a testa bassa cercando di abbattere il muro granata. Poi la Salernitana li gioca un brutto scherzo con Dia che sguscia via a sinistra e supera Meret.