Meret resta, ma il Napoli ripensa ad un suo vecchio pallino: c'è l'occasione Kepa

La conferma di Antonio Conte lascia intendere un mercato importante per rinforzare il Napoli che dovrà 'difendere lo Scudetto', come detto dal tecnico' e far bella figura in Europa, come si aspetta Aurelio De Laurentiis. Non solo rinforzi in difesa, centrocampo ed attacco perché il Napoli potrebbe intervenire anche tra i pali nonostante la conferma di Meret.

Ne parla quest'oggi il Corriere dello Sport che non ha dubbi sull'annuncio imminente che riguarderà Alex Meret che "rinnova e sarà ancora il padrone di casa". Poi, c’è un’idea che ritorna: per il quotidiano il Napoli ripensa a Kepa, portiere spagnolo classe '94 in uscita dal Chelsea, dopo un anno al Bournemouth. Caprile invece sarà riscattato dal Cagliari mentre Scuffet è in bilico.