Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli: emergenza infortuni e stanchezza, Mario Rui mediano?

"Solo chi non sa niente di calcio può pensare che a Cagliari ci saranno meno insidie rispetto a Barcellona". Luciano Spalletti si spinge al limite, forse pure oltre, pur di mettere in guardia la sua squadra in vista della trasferta sarda. Intervenuto alla radio ufficiale del club, per il tecnico del Napoli è a tutti gli effetti una trappola la sfida di campionato che cade tra i due impegni col Barcellona, tra l'altro contro un Cagliari rigenerato, reduce da 5 risultati positivi nelle ultime 6 gare (l'unico ko in questo 2022 contro la Roma) e in un'emergenza che è tornata totalmente inattesa con 6 infortunati ed almeno un paio di elementi da gestire per evitare altri problemi.

"Cagliari o Barcellona, il concetto resta sempre lo stesso - ha proseguito Spalletti -. Dobbiamo riuscire a fare il Napoli e proporre il nostro livello di calcio. Il Cagliari è una squadra che si è rinforzata e che ora è in fiducia e in sintonia con il carattere e l'esperienza del suo allenatore che a Napoli conoscete bene. In questa partita le insidie ci sono tutte, dobbiamo giocare allo stesso livello delle grandi partite con Inter e Barcellona", il pensiero di Spalletti che non vuole cali di tensione contro una medio-piccola, come già accaduto contro Empoli e Spezia, dopo un inizio di 2022 con quattro vittorie e due pari (Juve e Inter) che hanno rilanciato le ambizioni d'altissima classifica.

Le ultime sul Cagliari

Mazzarri deve fare a meno di Rog, Walukiewicz, Lovato e Nandez, mentre hanno svolto pochi allenamenti Carboni, Pavoletti, Marin e Lykogiannis che però verranno convocati. I dubbi sono legati proprio alle condizioni di questi elementi: Pavoletti è in ballottaggio con Pereiro o Keita per far coppia con Joao Pedro, mentre Baselli se la gioca con Marin o Lykogiannis nella mediana con Bellanova e l'ex Grassi. In difesa spazio a Goldaniga, Altare e Ceppitelli, ma non è da escludere il recupero di Carboni

Le ultime sul Napoli

Spalletti senza gli infortunati Lozano, Lobotka, Politano, Anguissa ed Insigne, che ha accusato un affaticamento, ma bisogna gestire anche la fatica di Fabian e Osimhen per evitare altri lunghi infortuni. Per questo Spalletti sta valutando l'impiego di Mario Rui in mediana, al fianco di Demme, mentre in attacco Mertens e Petagna si giocano il posto di Osimhen. C'è anche Zielinski per la mediana, ma in quel caso sarebbero obbligati Mertens e Petagna insieme ed il ragionamento del tecnico riguarda anche i cambi perché Ounas non ha i 90' dopo la lunga inattività e pure Elmas sarebbe da gestire.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

Ballottaggi: Ceppitelli-Carboni 55%-45%, Marin-Baselli 55%-45%, Pavoletti-Pereiro/Keita 55%-45%

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Mario Rui; Ounas, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti

Ballottaggi: Mertens-Petagna 51%-49%, Mario Rui-Fabian 51%-49%

ARBITRO: Sozza (Meli-Lo Cicero, IV: Volpi, VAR: Valeri, AVAR: Raspollini)

Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli/Italia, diretta testuale con ampio pre e post su Tuttonapoli.net