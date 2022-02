Spalletti gestisce Osimhen: palestra oggi, panchina probabile a Cagliari

Dopo ieri, anche oggi Victor Osimhen non si allenato, ma ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Spalletti dopo l'andata dei play off in Europa League contro il Barcellona, sta gestendo il proprio attaccante. Il nigeriano, infatti, proprio prima della trasferta in Catalogna aveva evidenziato un gonfiore al ginocchio per un sovraccarico muscolare. Per la gara di domani contro il Cagliari, probabilmente, Osimhen sarà preservato e partirà inizialmente dalla panchina.

I 4 davanti per Cagliari: Attacco tutto da ridisegnare per Spalletti, vista anche l'assenza di Lorenzo Insigne, fermato da un affaticamento muscolare. Al posto del capitano dovrebbe giocare Elmas a sinistra, a destra vista le assenze di Lozano e Politano sarà impiegato Ounas. Zielinski dovrebbe essere confermato dietro la prima punta, che potrebbe essere Mertens.