Lecce-Napoli, preview e probabili formazioni: 3 big out, cambiano i laterali. Tornano Milik e Ospina

di Antonio Gaito - Dimenticare l'impresa col Liverpool e non sottovalutare il Lecce. Sono questi gli obiettivi del Napoli che va a caccia della terza vittoria in campionato in quella che è la prima di tre sfide contro formazioni medio-piccole (poi arriveranno Cagliari e Brescia al San Paolo) che possono già dare un'altra faccia alla classifica, considerando che l'Inter è attesa dal derby (e poi avrà Lazio e Samp fuori). La squadra di Ancelotti dovrà presentarsi al meglio dal punto di vista mentale perché il Lecce di Liverani è reduce dalla vittoria sul campo del Torino, dominando la gara tatticamente e per qualità di gioco e mostrando valori comunque insidiosi. Al Via del Mare - che presenterà quasi 25mila spettatori - il Napoli troverà l'entusiasmo per il primo big-match della stagione e quello di una squadra che non avrà molto da perdere.

STATS - Il Lecce ha perso le ultime due sfide di campionato disputate contro il Napoli. La squadra pugliese non vince due partite di fila in serie A dal 2012 e nelle prime quattro giornate non ne ha mai vinte due nella sua storia. Attenzione però alla propensione offensiva della squadra di Liverani: il Lecce ha effettuato 51 tiri finora, solo sei in meno del Napoli. Ma anche a Farias che ha nel Napoli la sua vittima preferita in serie A (4 gol).

LE ULTIME SUL LECCE - Liverani deve fare a meno di Fiamozzi, Meccariello e Dell'Orco e probabilmente di Imbula non ancora al top. In difesa Rossettini e Lucioni con Rispoli a destra e Calderoni a sinistra. A centrocampo Majer, Tachtsidis e Tabanelli mentre in attacco certo di un posto Falco, probabilmente con Mancosu rifinitore e Babacar di punta, ma non è da escludere Farias.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Ancelotti deve fare a meno di Manolas e Younes per affaticamento muscolare e Allan influenzato. Tra i pali potrebbe toccare ad Ospina; in difesa Malcuit e Ghoulam dovrebbero far rifiatare Di Lorenzo e Mario Rui con Koulibaly in coppia con Maksimovic. In mediana spazio ad Elmas e Zielinski con Callejon a destra e Insigne a sinistra. In attacco si va verso una coppia Lozano-Milik, ma non è da scartare l'ipotesi Llorente.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Ballottaggi: Babacar/Farias 55%-45%

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Elmas, Insigne; Lozano, Milik. All. Ancelotti

Ballottaggi: Milik-Llorente 55%-45%, Lozano-Mertens 60%-40%, Malcuit-Di Lorenzo 60%-40%, Ospina-Meret 60%-40%

ARBITRO: Piccinini (Galetto-Baccini, IV: Baroni, VAR: Pasqua, AVAR: Cecconi)

Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net