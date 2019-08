LIVE - Ancelotti in conferenza: "Confermiamo la prova di Miami. Milik? Ha bisogno di tempo", Insigne: "Negli USA esperienza bellissima"

Domani alle 23.30, orario italiano, il Napoli affronterà per la seconda volta il Barcellona a Detroit, negli Stati Uniti. In questo momento stanno parlando in conferenza stampa Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne.

Ancelotti: "Domani vogliamo confermare quanto fatto di buono nella gara di Miami. Milik è un attaccante con una struttura fisica importante è normale che ci metta più tempo per entrare in condizione. I ragazzi stanno migliorando la loro condizione fisica, c’è chi sta leggermente più avanti e chi si è aggregato al gruppo da poco e sta lavorando per migliorare”.

Insigne: "Stiamo lavorando bene e questa stagione vogliamo dire la nostra sia in campionato che in Champions League. Venire negli USA è stata un’esperienza bellissima, i tifosi ci hanno accolto davvero con tanto affetto”.