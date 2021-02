LIVE - Atalanta-Napoli, pre-partita: Osimhen torna titolare, Gasperini perde Maelhe

PREMI F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

20.00 - Il Napoli sui suoi canali social ha confermato l'11 ufficializzato in precedenza, ma ordinandolo secondo un 4-2-3-1

19.40 - FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso torna al 4-3-3 con Osimhen punta centrale del tridente con ai lati Lozano e Insigne. A centrocampo il terzetto è formato da Bakayoko, vertice basso, con Elmas e Zielinski mezzali. In difesa la coppia centrale è formata da Maksimovic, Rrahmani, con Di Lorenzo e Hysaj terzini; in porta confermato Ospina.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; Pessina; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

19.20 - In extremis, Gian Piero Gasperini ha aggiunto anche Bosko Sutalo nella lista dei convocati per il match di questa sera contro il Napoli. Inizialmente escluso per un problema alla caviglia, il difensore croato nella rifinitura di questa mattina stava molto meglio e sarà a disposizione del tecnico nerazzurro per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli.

19.10 - Pullman dell'Atalanta arrivato allo stadio tra la folla

19.00 - Il Napoli ha lasciato l'albergo del ritiro e sta raggiungendo lo stadio

18.40 - Clamoroso l'assembramento dei tifosi dell'Atalanta alla vigilia della partita contro il Napoli. Migliaia di tifosi con sciarpe, bandiere e fumogeni attendono l'arrivo delle squadre prima della partita. Un assembramento non consentito che mette a rischio la salute di tanta gente

18.30 - Non solo Hateboer: l'Atalanta perde anche Joakim Maehle. L'esterno non ce la fa. Il nuovo acquisto nerazzurro si è infortunato a Napoli, taglio profondo al piede, e dopo l'ultimo provino si è deciso di non rischiarlo. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Sulla destra potrebbe esserci Toloi, come nel secondo tempo con l'Udinese, oppure un altro giocatore.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si gioca al Gewiss Stadium, calcio d'inizio alle ore 20.45, si riparte dallo 0-0 maturato al Maradona.