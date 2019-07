LIVE - Dimaro, Day 3: seduta pomeridiana, dopo la palestra comincia il riscaldamento

17.32 - Al via la parte atletica: le squadre sono sulla pista, nella parte lontana dalla tribuna, alle prese con il riscaldamento.

17.27 - Entra in campo Carlo Ancelotti con gli ultimi azzurri. Ora la seduta può cominciare.

17.10 - Continuano ad arrivare a scaglioni gli azzurri. Tra gli altri, anche Di Lorenzo, Luperto e i giovani ora sono in palestra.

16.50 - C'è già qualche azzurro in palestra. Tra quelli avvistati Tutino e Chiriches, salutati dal pubblico già presente sugli spalti dello stadio.

16.40 - Già presente sul campo di Carciato lo staff di Ancelotti, che sta cominciando a disporre in campo tutti gli strumenti utili per l'inizio della seduta.



Amici di Tuttonapoli.net, buon pomeriggio da Dimaro e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano del Napoli nel day3 del ritiro di Dimaro. In questo live, come al solito, tutti gli aggiornamenti dettagliati circa quanto accadrà sul campo di Carciato, dove siamo presenti con i nostri inviati.