LIVE - Empoli-Napoli, pre-partita: Spalletti con le 4 punte e Mertens-Osimhen dal 1'

14.35 - Nel pre-partita di Empoli-Napoli, il terzino azzurro Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sicuramente non è il momento più positivo che abbiamo affrontato fino adesso. Ci voleva un altro tipo di risultato, però speriamo di fare un grandissimo risultato oggi e continuare a sperare nel nostro sogno".

13.52 - Sono ufficiali le formazioni di Empoli-Napoli, match delle 15 valido per la 34ª giornata di Serie A. Spaletti scioglie gli ultimi dubbi e schiera il Napoli con il 4-3-3. Tra i pali scelto ancora Meret, mentre sulla corsia di destra recupera Zanoli, che con Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo la coppia Fabian-Anguissa ai lati. Davanti Mertens giostrerà dietro a Osimhen, con Lozano e Insigne ai lati.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi; Bandinelli, Asllani, Zurkowski; Verre; Cutrone, Pinamonti. All: Andreazzoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Zanoli, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen. All. Spalletti.

13.45 - Il pullman azzurro con a bordo il Napoli è arrivato allo stadio Castellani di Empoli, dove alle 15 la squadra di Spalletti affronterà i padroni di casa. Tantissimi i tifosi partenopei ad attendere gli azzurri all'esterno dell'impianto toscano

Quante assenze

Non solo lo squalificato Koulibaly, ma anche gli infortunati Di Lorenzo e Lobotka a cui in settimana s'è aggiunto Elmas e ieri anche Ghoulam per un sovraccarico. Ieri non s'è allenato per una indisposizione neppure Zanoli, il sostituto di Di Lorenzo, ed in mattinata Spalletti ed il suo staff lo valuteranno prima di prendere una decisione. E' rientrato invece Ospina, ma dovrebbe toccare nuovamente a Meret. "Si fa giocare quelli che ci sono e si devono vincere le partite con quelli che ci sono", ha tagliato corto Spalletti, consapevole in ogni caso di avere tante scelte ed un livello qualitativo ovviamente superiore all'avversario.

Dubbi di formazione

Juan Jesus affiancherà Rrahmani al centro della difesa, con Mario Rui a sinistra e Malcuit a destra se non dovesse recuperare Zanoli. In mediana Anguissa e Fabian potrebbero agire con Demme nel terzetto di centrocampo e quindi si profilerebbe un'altra esclusione per Zielinski. In attacco con Insigne ed Osimhen sembra favorito ancora una volta Lozano, dopo la buona prova con la Roma, rispetto a Politano. Non mancano anche stavolta i rumors su un impiego di Mertens, ma sembra ormai più una suggestione che altro, dopo le parole del tecnico nelle ultime conferenze.

"Ci credete? Abbiamo la possibilità e anche il dovere di crederci, assumendoci la responsabilità di quello che sta accadendo. Però ci crediamo". Luciano Spalletti non vuole ulteriori passi falsi, dopo le ultime due gare casalinghe, e alla vigilia della sfida di Empoli insiste sul dovere di chiudere nel migliori dei modi, con l'obiettivo ovviamente di blindare la Champions e non avere eventualmente ulteriori rimpianti. In conferenza stampa non si va mai nel dettaglio dell'Empoli di Andreazzoli, vittorioso all'andata seppur al termine di una gara estremamente episodica, ma del resto il problema mai come in questa fase è il rendimento del Napoli e non certo i toscani che peraltro non vincono da 16 partite (ovvero proprio dall'andata al Maradona). La squadra di Spalletti però proverà a ripartire dallo straordinario rendimento esterno che lo vede primo in trasferta con 37 punti, la miglior difesa (12 gol subiti) ed una sola sconfitta, e non sembra esserci altro nei pensieri dell'allenatore: "Futuro scontato? Il mio futuro si chiama Empoli, il mio presente si chiama Empoli. Per il resto ci sarà modo di parlare alla fine ma non è importante. Noi dobbiamo pensare solo a queste ultime cinque gare e crederci", le parole di Spalletti che però si concede poi un passaggio su ADL dopo la questione del malumore per i cambi svelata nell'ultima conferenza: "Lo fa come altri, ma col senno di poi è troppo facile parlare dei cambi".

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Napoli