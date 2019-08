LIVE - Fiorentina-Napoli, pre-partita: atmosfera caldissima al Franchi, Commisso carica la curva

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

20.30 - Giro di campo del presidente Commisso e tifo già incandescente.

20.20 - Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Fiorentina: "Sarà una bellissima partita ma anche dura per noi, a Firenze hanno ritrovato entusiasmo, non sarà facile ma ci siamo preparati bene per questa partita. Avvio difficile? Noi cercheremo di vincere anche contro la Juve, in ogni partita vogliamo vincere, prima o poi dobbiamo giocare contro tutte, siamo pronti e cominciamo da questa che sarà dura ed importante".

20.00 - Grande atmosfera al Franchi per la prima della nuova proprietà. Prevista anche una coreografia: sono state distribuite delle bandierine sui posti di tutti i settori dello stadio. Sopra queste bandiere bianche si trova la scritta con l'hashtag "Questa è Firenze". La stessa frase è scritta anche in cima alla tribuna con la scritta Mediacom.

19.42 - Le formazioni ufficiali. Nel Napoli c'è Mario Rui al posto di Ghoulam rispetto alle previsioni. Nella Fiorentina invece diverse novità con Venuti a sinistra ed il '97 Castrovilli a centrocampo con Pulgar e Badelj. In attacco il '99 Sottil ed il 2000 Vlahovic con Chiesa.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Pulgar, Badelj; Sottil, Vlahovic, Chiesa.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian, Insigne; Mertens.

19.20 - In molti attendono quelle che saranno le scelte di Ancelotti, le prime della stagione, per la sfida di stasera contro la Fiorentina. Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha lanciato su Twitter le ultime sulla possibile formazione azzurra: "Secondo me Mario Rui dall’inizio al posto di Ghoulam e poi tutto come previsto".

I numeri della sfida certificano che quello di Firenze non è un campo facile per gli azzurri e non lo è stato neanche negli ultimi anni nonostante una squadra ad altissimi livelli. Delle ultime 10 sfide tra le due squadre, ben 5 sono terminate con il risultato di partità. L'ultima vittoria azzurra a Firenze risale all'1-0 del 9 novembre 2014. In generale invece nei 69 precedenti al Franchi il Napoli s'è imposto solo 15 volte (18 pareggi e 36 vittorie viola). Quattro volte le squadre si sono incrociate alla prima stagione: il Napoli s'è imposto solo nel 1950 (da allora due vittorie viola e un pareggio nel 2010). Score decisamente negativo per Montella: ha perso tutte le ultime sei sfide di serie A contro il Napoli e complessivamente solo due vittorie e due pareggi e ben otto sconfitte.

Scelte obbligate per Ancelotti che non può contare su Milik non al meglio e quindi spazio da falso nove per Mertens. Il belga non ci sarà quindi nel terzetto di trequartisti con Insigne e Callejon e farà spazio per Fabian, provato in quel ruolo anche col Barcellona. In mezzo la coppia Zielinski-Allan ed in difesa la prima uscita per Manolas e Koulibaly con Ghoulam e Di Lorenzo favoriti su Mario Rui e Malcuit, quest'ultimo reduce da un infortunio.

Montella col dubbio Biraghi, destinato all'Inter, ma al momento ha a disposizione solo il '99 Terzic mentre a destra dovrebbe stringere i denti Lirola con al centro Milenkovic e Pezzella. A centrocampo Benassi, Badelj e Pulgar mentre in attacco non è pronto Ribery, che potrebbe subentrare nel finale, e quindi spazio al '99 Sottil nel tridente con Chiesa e Boateng falso nove, favorito sulla punta 2000 Vlahovic, decisivo in Coppa Italia.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Napoli, primo match della stagione degli azzurri! Si parte. Il Napoli comincia la stagione sul campo della Fiorentina, in un ambiente totalmente euforico dopo il cambio di proprietà e l'arrivo di Ribery, completamente diverso da quello dell'ultima sfida che gli azzurri dominarono - come ricordato da Ancelotti in conferenza - ma non riuscendo a concretizzare le tante palle gol create. Il Napoli si presenta forte di una superiorità evidente e soprattutto di una continuità nell'undici titolare (come uomini le novità dovrebbero essere soltanto Di Lorenzo e Manolas) a differenza dei viola che vivono una totale rifondazione. Sono partiti infatti elementi come Veretout, Hugo, Lafont, Muriel, Mirallas, Laurini, Gerson, Edimilson ed a breve anche Biraghi per arrivi come Pulgar, Boateng, Lirola, Badelj, Terzic e, come detto, Ribery, ma Montella ha parlato di almeno altri tre arrivi necessari. Chiesa e Pezzella dovrebbero essere gli unici giocatori confermati nell'11 titolare in campo domani. Da non trascurare la variabile fisica con il Napoli al primo test ufficiale della stagione, a differenza dei viola che non hanno brillato in Coppa - rischiando fino all'80 l'eliminazione col Monza - ma comunque con 90' nelle gambe che potranno aiutare.