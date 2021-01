LIVE - Hellas Verona-Napoli 0-1 (1' Lozano): Napoli subito in vantaggio con Lozano

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

7 - L'Hellas prova ad abbassare un pò i ritmi e a fraseggiare dal basso per ridurre l'entusiasmo degli ospiti.

5' - Altro buco centrale della difesa gialloblu e Zielinski, al limite, prova l'imbucata per Insigne ma chiude Gunter.

3' - Verona che prova subito a reagire al gol subito dopo pochi secondi, la squadra di Juric pressa alto.

1' - LOZANOOOOOOO! Calcio d'inizio del match, lancio di Demme in profondità per Lozano, liscio di Di Marco e il messicano davanti a Silvestri non sbaglia e porta il Napoli in vantaggio.

15.02 - PARTITI!

14.58 - Tutto pronto, squadre in campo

14.45 - Riscaldamento terminato. Colloquio Giuntoli-Setti a bordocampo, chissà se per Zaccagni

14.30 - Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, a pochi minuti dalla sfida interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che il Napoli ha giocatori formidabili. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo che dovremo essere molto attenti perché il Napoli se è nella giornata giusta è pericoloso per tutti. Dovremo essere super concentrati. La fase difensiva è una fase molto importante per noi, siamo sempre molto concentrati. La voglia di non prendere gol è diventata la nostra caratteristica tutti i giorni".

14.25 - Diego Demme, centrocampista del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "La Juventus è il passato, oggi giochiamo un'altra partita e vogliamo vincere. Non abbiamo trovato una linea perfetta finora, ma oggi vogliamo vincere e continuare bene la stagione".

13.55 - FORMAZIONI UFFICIALI: Gattuso cambia poco rispetto alla finale di Supercoppa. In attacco c'è ancora Petagna, vista la condizione di Mertens non al meglio, con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle. A centrocampo confermati Demme e Bakayoko mentre in difesa spazio a Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra, Maksimovic fa coppia con Koulibaly al centro. Tra i pali Meret si riprende il posto da titolare. In panchina c'è anche Osimhen, dopo un solo allenamento in gruppo, da vedere se sarà della partita.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilić, Lazović; Barák, Zaccagni; Kalinić. A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Çetin, Ceccherini, Magnani, Bessa, Danzi, Colley All. Jurić

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. A disposizione: Contini, Ospina, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Mertens, Llorente, Politano, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Lobotka All. Gattuso

13.40 - Azzurri arrivati allo stadio

Juric ha potuto contare sulla settimana tipo ed ha recuperato Tameze, in una mediana con Faraoni, Ilic e Dimarco (favorito su Lazovic) coon Barak e Zaccagni più avanzati alle spalle di Kalinic. In difesa invece Dawidowicz, Gunter (favorito su Lovato e l'acciaccato Ceccherini) e Magnagni.

Gattuso riduce al minimo il turnover. Petagna scelta obbligata, considerando Mertens non al meglio, con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle. A centrocampo Demme e Bakayoko mentre in difesa - davanti a Meret che si riprende il posto - spazio a Hysaj a sinistra e Manolas sembra ancora favorito (su Rrahmani più che su Maksimovic) per far coppia con Koulibaly. In panchina anche Osimhen, dopo appena un allenamento in gruppo: Gattuso in caso di necessità lo manderà nella mischia nel finale?

Il Verona viene dal ko di Bologna, ma ha potuto beneficiare della settimana tipo - importantissima sul piano delle energie per il tipo di gioco di Juric aggressivo e dinamico - ed in questa stagione ha già battuto Lazio ed Atalanta a domicilio, fermato la Juventus e la Roma e fatto soffrire l'Inter. Il Napoli, con la miglior difesa, affronterà la seconda miglior difesa del campionato (ad un solo gol in più, ma con una gara giocata in più), a dimostrazione della difficoltà nell'uscire tecnicamente dai tanti duelli individuali e puntare in velocità gli spazi alle spalle della difesa altissima di Juric (ed in questo sarebbe stato fondamentale poter contare su un Osimhen recuperato).

Dopo la sconfitta in Supercoppa, il Napoli torna in campo a Verona con l'obiettivo di trasformare la delusione in voglia di riscatto. Gli azzurri hanno l'opportunità di dare continuità alle vittorie in campionato con Udinese e Fiorentina per riconquistare il terzo posto ed approfittare anche degli scontri diretti delle rivali. Sulla strada della squadra di Gattuso c'è il Verona di Juric che, nonostante le tante cessioni, si sta confermando grazie ad un gioco consolidato fatto di aggressività, tanti rischi uomo contro uomo a tutto campo ripercorrendo la filosofia dell'Atalanta forse con ancora più estremizzazioni e che proprio contro le grandi dà grandi frutti.