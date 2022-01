LIVE - Juventus-Napoli, i 3 azzurri fermati dall'ASL in campo. Chiesa torna titolare

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

20.20 - Fischi copiosi per i calciatori del Napoli al momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento allo Juventus Stadium. A guidare il gruppo azzurro il capitano Lorenzo Insigne, che subito è andato sotto lo spicchio di stadio dedicato ai tifosi partenopei per applaudirli.

20.10 - Prima del match contro il Napoli, l'esterno della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di DAZN: "Siamo stati molto bravi a preparare la partita questa settimana isolandoci un po' da quello che accadeva all'esterno. Siamo professionisti, siamo qui per giocare e stasera giochiamo. Abbiamo fatto bene ad isolarci per giocare questa partita".

In cosa è cambiata la Juventus? "Nell'atteggiamento e nella mentalità. Abbiamo trovato il gruppo e questo è veramente importante per raggiungere degli obiettivi. Oggi è una partita molto difficile perché rientriamo da un periodo di stop. Dobbiamo subito metterci con la mentalità e la testa e pensare subito a fare risultato questa sera".

20.05 - Squadre in campo per il riscaldamento

19.48 - Sono state rese note le formazioni ufficiali della gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato. Scelte praticamente obbligate per Spalletti che manda in campo Ospina tra i pali. Difesa a quattro formata da Di Lorenzo a destra, Ghoulam che vince il ballottaggio con Zanoli a sinistra, coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus. A centrocampo Demme e Loboka, davanti gioca Mertens con alle spalle Politano, Zielinski e Insigne.

JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri.

NAPOLI (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disposizione Marfella, Idasiak, Elmas, Petagna, Zanoli, Spedalieri, Costanzo, Vergara. All. Spalletti.

19.20 - Il Napoli è regolarmente arrivato allo stadio

19.00 - Juventus-Napoli alla fine si giocherà, nonostante il Napoli sia un focolaio di Covid. Il giornalista Carlo Alvino ha provato ad anticipare quella che sarà la formazione del Napoli che scenderà in campo all'Allianz Stadium alle 20.45: "Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Zanoli; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens".

18.30 - Fra i giocatori del Napoli i cui risultati dei tamponi erano definiti dubbi, quindi da riprocessare, c'è anche Amir Rrahmani. Lo racconta Sky Sport che spiega come però negli ultimi minuti per il difensore il dubbio sia stato risolto: l'ultimo tampone effettuato ha dato esito negativo. Resta da capire cosa succederà con lui, con Zielinski e con Lobotka: i tre non hanno ancora ricevuto la terza dose e quindi per l'Asl Napoli 2 non potrebbero giocare in quanto sotto regime di quarantena. Il Napoli tuttavia sembra intenzionato a schierarli in campo.

18.00 - Secondo il Corriere della Sera in squadra tra i partenopei ci saranno anche i tre calciatori, Zielinski, Rrhamani e Lobotka, che mercoledì sera erano stati messi in quarantena da una delle Asl di Napoli, perché sprovvisti della terza dose del vaccino. Per il club di De Laurentiis, infatti, il regolamento deciso il 30 dicembre e che prevede il super green pass anche negli spogliatoi va in vigore dal 10 di gennaio.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli