LIVE - Juventus-Napoli, pre-partita: Gattuso verso 5 cambi rispetto al Crotone

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

17.10 - Il Napoli è appena arrivato allo Stadium

17.00 - Si avvicina il fischio d'inizio di Juventus-Napoli, recupero della 3a giornata di Serie A. Rientrano, dopo la punizione scontata nel derby, Arthur, McKennie e Dybala, al pari di Demiral, che è tornato negativo ieri. Fuori invece Bernardeschi, ancora positivo al Covid-19, e Bonucci, per lo stesso motivo.. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Mister Andrea Pirlo per la sfida dell'Allianz Stadium:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Correia.

Rino Gattuso dovrebbe cambiare almeno cinque elementi rispetto alla formazione vista col Crotone. A partire, come detto, dal senegalese al centro della difesa, probabilmente con Manolas (ma non si esclude Rrahmani, recuperato e che rappresenta il primo grande dubbio del tecnico), con Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra preferito a Mario Rui. Altra novità dall'inizio è il ritorno di Demme, nella solita coppia con Fabian, così come Lozano e Zielinski, nel terzetto offensivo con Insigne dietro Mertens. Il secondo grande dubbio di Gattuso è sul portiere: Ospina ieri ha superato una visita di controllo e svolto l'intero allenamento in gruppo, giusto in tempo per insidiare Meret.

E' il giorno del recupero di Juventus-Napoli. La sfida infinita che, dopo vari spostamenti, ha visto le due formazioni avere tantissimi alti e bassi, vivere finora due stagioni sulle montagne russe, ma che ora presenta le squadre più o meno nello stesso momento che vivevano nei giorni della mancata disputa. Da un lato una Juventus in difficoltà, ancora alla ricerca di un'identità, e dall'altra gli azzurri di Gattuso che hanno ripreso slancio con gioco, fiducia ed entusiasmo, parallelamente al recupero di tanti elementi mancati nei mesi scorsi per infortunio.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli